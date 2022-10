Offerte Amazon: Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokama Chronicles per Switch al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia Switch di Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokama Chronicles. Lo sconto segnalato è di 13€, ovvero del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione della versione Switch vi abbiamo spiegato che "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles si conferma su Nintendo Switch un tie-in estremamente fedele all'anime originale, forte di un'ottima grafica in cel shading che dà il meglio durante le sequenze d'intermezzo, come da tradizione per i titoli sviluppati da CyberConnect2. Il sistema di combattimento è discreto e la modalità Scontro può contare su alcuni personaggi in più".

Una battaglia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

