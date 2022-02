Offerte Amazon: DualSense azzurro, viola e rosa in sconto, il prezzo del controller PS5

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il DualSense di PS5 in colore azzurro, rosa e viola. Lo sconto varia a seconda del modello, tra il 9% e il 16%. Il prezzo pieno per questi modelli del DualSense è 74.99€. Il modello viola e quello rosa sono al proprio minimo, mentre il modello azzurro è qualche centesimo sopra l'offerta migliore. Si tratta di piccoli sconti, ma se siete in cerca di un nuovo controller in questo momento e vi piacciono questi colori potrebbe aver senso sfruttare l'offerta. Sono venduti e spediti da Amazon.

Questi modelli di DualSense variano rispetto a quello base unicamente per il colore della plastica esterna. Per il resto, offrono le stesse funzionalità, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Sono compatibili con PS5 e possono anche essere usati con certi giochi su PC (con collegamento tramite cavo).

DualSense PS5 in colore azzurro

