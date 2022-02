Geoff Keighley: ci sono altre grosse acquisizioni nelle fasi finali di contrattazione

Il giornalista videoludico Geoff Keighley ha scritto su Twitter che, secondo diverse sue fonti, ci sono altre grosse acquisizioni nel mondo dei videogiochi nelle fasi finali di contrattazione, di cui presto potremmo avere notizia.

Come già affermato da altri, come ad esempio Jeff Grubb, il 2022 è appena iniziato in tal senso.

Ora, Keighley non fa nomi specifici e non li accenna nemmeno, quindi non è possibile affermare con certezza chi stia contrattando con chi. Molti penseranno subito a Sony e Microsoft, vista il fresco annuncio dell'acquisizione di Bungie da parte della prima e quello dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte della seconda, ma la verit è che ci sono diversi grandi attori dell'industria che si stanno muovendo in tal senso, come Take-Two, che ha appena acquisito Zynga, o come Embracer Group, che va rastrellando studi a destra e a manca, non necessariamente piccoli (pensate a Gearbox). Non va poi dimenticata Tencent. Insomma, le nuove acquisizioni potrebbero provenire da diverse direzioni.

Naturalmente non bisogna dimenticare le parole di Jim Ryan, che ha dichiarato come Sony non abbia ancora finito con le acquisizioni.

Le prospettive in tal senso sono quindi diverse e interessanti. Staremo a vedere come si concretizzeranno.