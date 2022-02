Tales of Arise: il nuovo trailer è realizzato da Ufotable

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Arise, realizzato da Ufotable, lo studio che ha realizzato le sequenze d'intermezzo dell'intero gioco. Il video in sé è praticamente un'introduzione animata che riepiloga la storia raccontata dall'ultimo Tales of. Naturalmente se lo avete già finito, riconoscerete tutti i momenti mostrati.

Interessante il fatto che il video mescoli sequenze animate a momenti di gioco, creando un tessuto narrativo unico molto riuscito. Come ci ha ricordato l'editore: "Il trailer, insieme con molti art del franchise di Tales of, può anche essere visto nella nuova Gallery App, disponibile gratuitamente su PlayStation Store e Microsoft Store."

Per altre informazioni, vi rimandiamo alla recensione di Tales of Arise, in cui il buon Christian Colli ha scritto:

La serie Bandai Namco aveva proprio bisogno di qualche anno di pausa per rigenerarsi e capire come tendere a nuovi orizzonti. Temevamo che la volontà di rivolgersi a un pubblico più vasto avrebbe potuto snaturare un marchio molto amato per le sue caratteristiche estremamente nipponiche, ma in realtà Tales of Arise ha mosso i primi passi verso il futuro con cautela: è probabilmente il Tales più maturo e significativo nella lunga storia della serie, ma anche il più bilanciato, intuitivo e spettacolare sul fronte del gameplay. Nonostante qualche sbavatura che tradisce il retaggio della scorsa generazione, non ci sono dubbi: Tales of Arise è un acquisto obbligato se amate questa serie e i JRPG in generale.

Tales of Arise è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.