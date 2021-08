Offerte Amazon: forti sconti sui dispositivi Fire TV Stick, dal più economico al più potente

Dopo gli sconti sui lettori digitali Kindle, perfetti per chi vuole leggere sotto l'ombrellone ma non vuole riempire la borsa di libri o rovinarli, le offerte Amazon di agosto pensano anche a chi vuole portarsi dietro uno strumento capace di rendere una Smart TV in piena regola anche la più vecchia delle TV da albergo.

Quasi al prezzo più basso il Fire TV Stick Lite del 2020, in sconto di 10 euro e disponibile quindi a 19,99, non ha i comandi secondari per la TV sul telecomando e si accontenta della risoluzione 1080p, ma non manca di input vocale per interagire con Alexa. Gode invece dei comandi per il televisore il Fire TV Stick Lite del 2021, in sconto di 15 euro e quindi al prezzo di 24,99 euro, per il resto identico al precedente. Parliamo di tutt'altro prodotto, invece, con il Fire TV Stick 4K che, disponibile a 39,99 euro grazie a uno sconto di 20 euro, può riprodurre contenuti 4K con HDR10+ e di conseguenza gode di un hardware di potenza maggiore.

Il Fire TV Stick Lite è minimale, ma anche economico e molto intuitivo

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.