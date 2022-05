Offerte Amazon: Horizon Forbidden West in sconto in versione PS4 e PS5

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS4 o PS5 di Horizon Forbidden West. Lo sconto segnalato è fino al 32%. Il prodotto è venduto e spedito da Prezzo Bomba, un venditore noto e sicuro con il 100% di valutazioni positive. Il prezzo attuale è ottimo, per una versione nuova del gioco. Ricordiamo che la versione PS4 di Horizon Forbidden West permette l'upgrade gratuito a PS5. Quest'ultima versione costa di norma di più e non ha quindi senso comprarla, ma in questo caso il prezzo finale è lo stesso per entrambi i giochi.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato: "Horizon Forbidden West impara dagli errori passati, portando all'estremo un'idea di open world che senza coraggio sarebbe finita per assomigliare pericolosamente a tanti altri giochi dalla struttura simile. Con le sue indiscusse qualità, il suo sbalorditivo mondo di gioco e un sistema di combattimento veloce e viscerale, la nuova esclusiva Sony riesce a nascondere i suoi lati più classici, e un po' logori, sotto a una marea di ottime scelte e una costante sensazione di meraviglia che accompagna il giocatore dall'inizio dell'avventura fino al suo esplosivo finale."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Aloy in Horizon Forbidden West

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.