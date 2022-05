Sniper Elite 5, trailer di lancio: disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox Game Pass

Sniper Elite 5 si mostra con l'immancabile trailer di lancio: il gioco è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, scaricabile gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Accolto dalla stampa internazionale con voti generalmente positivi, Sniper Elite 5 ci rimette al comando del tiratore scelto Karl Fairburne, impegnato stavolta in una missione in Francia per sventare il misterioso progetto Kraken.

"Sniper Elite 5 è ambientato durante gli eventi del D-Day in Francia, nel 1944, quando il nostro eroe Karl Fairburne si unisce a un'operazione segreta dei Rangers statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna", si legge nel comunicato stampa.

"Lì entra in contatto con la Resistenza francese e inizia a scoprire un complotto nazista segreto che minaccia di invertire le sorti della guerra a favore dei nazisti: l'operazione Kraken. Ora spetta a Karl rivelare esattamente cosa stanno pianificando le forze dell'Asse e porre fine all'operazione Kraken, e la mente dietro di essa, Abelard Möller, prima che possa essere lanciata."

"Siamo estremamente orgogliosi di pubblicare oggi Sniper Elite 5 e non vediamo l'ora che i giocatori mettano le mani sul gioco", ha dichiarato Jason Kingsley, CEO di Rebellion. "Il franchise continua a rafforzarsi e l'intero team di Rebellion ha fatto un lavoro fantastico per creare il miglior gioco della serie fino ad oggi."

"Siamo particolarmente orgogliosi della nuova Modalità Invasione che, pensiamo, sarà una delle preferite dai fan. La tensione e la sfida create dall'invasione intensificano e rafforzano l'esperienza di gioco."

Per ulteriori dettagli, ecco la nostra recensione di Sniper Elite 5.