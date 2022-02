Offerte Amazon: Kindle con luce frontale in sconto, sia con che senza pubblicità

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il Kindle, modello base, con luce frontale integrata. Sono in sconto sia il modello con pubblicità che quello senza pubblicità, entrambi a 15€ in meno. Il prezzo pieno per i due modelli è di 89.99€ e 79.99€. Il prezzo odierno non è il migliore di sempre, ma si tratta comunque di un valido sconto sul modello più economico di Kindle. Sono ovviamente venduti e spediti da Amazon.

Questo modello monta una luce frontale regolabile (4 LED) che permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Dispone di uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata. La memoria interna è da 8 GB. È disponibile anche in bianco.

Kindle

