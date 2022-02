Leggende Pokémon: Arceus, lo spot in stile telenovela che non ti aspetti

Leggende Pokémon: Arceus è senza dubbio un episodio diverso dal solito, ed è probabilmente per questo che Nintendo ha deciso di promuoverlo in maniera originale, con uno spot televisivo in stile telenovela intitolato, non a caso, "Che ardore!"

Con oltre 6,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Leggende Pokémon: Arceus sembra aver imboccato la strada giusta per la serie targata Game Freak, e tali risultati sono senz'altro frutto dell'unicità di questa esperienza per Nintendo Switch.

Nel video, confezionato sulla falsariga delle produzioni televisive anni '90, ritroviamo un'appassionata attrice che si strugge per amore ma alla fine prende una decisione e sceglie... Growlithe di Hisui.

Voi chi sceglierete? Magari potete farvi un'idea dando un'occhiata alla nostra recensione di Leggende Pokémon: Arceus.