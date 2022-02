Sony investe in monoAI Technology per il metaverso e la VR/AR/MR

Sony Interactive Entertainment sta investendo in monoAI Technology, titolare della piattaforma XR Cloud. Secondo il report, parliamo di 750 milioni di yen raccolti dal Sony Innovation Fund.

Moto Tsuchikawa, Chief Investment Manager di Sony Innovation Fund, ha commentato: "monoAI Technology è una startup che continua a crescere costantemente fornendo valore nelle aree del Metaverse e dell'XR [ndr, termine usato per riferirsi a VR, AR e MR]. Vorremmo considerare una collaborazione commerciale con il gruppo Sony e sostenere le sfide dell'azienda".

Sony non è l'unico investitore, con società del calibro di SEGA, Koei Tecmo Games, Cygames, e NTT Communications Corporation coinvolte.

Ecco altre informazioni su monoAI da un trafiletto sul suo sito ufficiale: "monoAI si è concentrato sulle possibilità dello spazio virtuale fin dall'inizio e ha sviluppato la piattaforma di spazio virtuale "XR CLOUD" usando la propria tecnologia. Negli ultimi anni, il potenziale del Metaverso ha ricevuto molta attenzione, e Bloomberg stima che il mercato si espanderà a 783,3 miliardi di dollari nel 2024. monoAI ha raccolto fondi per fini di ricerca e sviluppo e il rafforzamento del business al fine di guidare il mercato rafforzando "XR CLOUD", che sviluppiamo nell'area del metaverso."

monoAI ha già una discreta esperienza nel settore dei giochi, avendo collaborato a progetti giapponesi per smartphone e console. Lo studio ha anche una serie di giochi in cantiere per i dispositivi mobili.

Sony è inoltre in trattative con Tobii per la tecnologie eye-tracking di PS VR2.