Resistance, MotorStorm, SOCOM e Sly Cooper torneranno su PS5, per un rumor

Resistance, MotorStorm, SOCOM, Sly Cooper e altre proprietà intellettuali classiche di Sony stanno per fare il proprio ritorno su PS5, secondo quanto riferito dal leaker Foxy.

Dopo aver parlato di The Last of Us Remake, che a suo dire avrà una storia più lunga e una grafica strepitosa, lo youtuber ha riportato questo ulteriore rumor, specificando però che si tratta di notizie provenienti da altre fonti, che non ha modo di verificare.

"Non posso verificare informazioni riportate da altri, ma le condividerò ugualmente per quelli a cui possono interessare: si dice che Resistance, MotorStorm, SOCOM, Sly Cooper e alcune altre proprietà intellettuali classiche stiano per tornare", ha scritto Foxy.

La serie di Resistance è stata profondamente legata alla storia di PS3, con il primo episodio fra i titoli di lancio della console, mentre di un possibile ritorno di SOCOM si parla ormai in maniera sempre più insistente.

MotorStorm è anch'esso un brand legato a PlayStation 3, con l'ultimo capitolo principale, Apocalypse, pubblicato nel 2011. Sly Cooper è invece una proprietà intellettuale nata su PlayStation 2 e successivamente approdata anche su PS3 e PS Vita.