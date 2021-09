Offerte Amazon: Motorola Edge 20 Lite, smartphone Android al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Motorola Edge 20 Lite al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma Amazon: lo smartphone Android è ora disponibile a 328.10€.

Il prezzo medio online del Motorola Edge 20 Lite è di circa 350€. Quest'offerta di Amazon equivale quindi a circa 22€. È il prezzo più basso apparso sulla piattaforma del colosso dell'e-commerce da sempre. Negli ultimi dieci giorni lo smartphone è calato di prezzo in modo regolare, pochi euro alla volta. Ora, da circa tre giorni, si è stabilizzato a questo valore.

Passiamo però ai dettagli tecnici. Il Motorola Edge 20 Lite propone una fotocamera da 108 MP con tecnologia Ultra Pixel, insieme a una selfie cam da 323 MP. Il display OLED HDR 10+ è da 6.7 pollici. La batteria è da 5000 mAh e offre ricarica rapida TurboPower 30. Questo smartphone supporta la connessione 5G. Monta un processore MediaTek Dimensity 720, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione in memoria, espandibile via microSD fino a 512 GB. Le dimensioni sono 16.5 x 7.5 x 0.82 cm e pesa 185g. La confezione include un cavo USB, una custodia per telefono e uno strumento di espulsione SIM.

