RIDE 4: un video della versione PS5 sta facendo urlare al fotorealismo

Un video di RIDE 4 in versione PS5 sta facendo letteralmente urlare al fotorealismo. Il gioco di Milestone è in realtà disponibile già da qualche mese, ma evidentemente più di qualcuno non deve essersi accorto della sua uscita. Ora però che il canale Joy Of Gaming ha pubblicato un video della versione per la console di ultima generazione di Sony con risoluzione 4K e HDR attivo, è partita una gara alla condivisione, perché secondo alcuni è un esempio perfetto di fotorealismo, nonché delle potenzialità delle ultime console.

Attualmente il video, che trovate in testa alla notizia, è stato visto più di un milione e settecentomila volte e ha ricevuto per la gran parte commenti positivi, alcuni dei quali increduli di fronte allo spettacolo offerto dal gioco. Da notare che RIDE 4 non aveva mai ricevuto tanta attenzione prima d'ora, nemmeno al lancio. Probabilmente il rinnovato interesse del pubblico, starà facendo bene anche alle vendite.

Per il resto vi ricordiamo che RIDE 4 è disponibile anche su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e Amazon Luna. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di RIDE 4.