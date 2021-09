Sherlock Holmes e i videogiochi, un amore mai del tutto sbocciato

Cappello deerstalker, pipa Calabash e lente d'ingrandimento. Probabilmente bastano questi tre elementi per far saltare alla mente di molti l'immagine del detective più famoso del mondo: Sherlock Holmes. Le sue avventure ci accompagnano da più di centotrent'anni, eppure il leggendario investigatore del 221B di Baker Street continua a invadere i media più svariati. Ma come riesce un personaggio a vivere così a lungo senza perdere il suo smalto?

Sherlock Holmes nei videogiochi

Sherlock Holmes: una storia lunga e travagliata

La storia di Sherlock Holmes all'interno del panorama videoludico ha radici "antiche". Era, infatti, il 1984 quando su Commodore 64 e ZX Spectrum usciva il primo titolo dedicato al grande investigatore. Si chiamava semplicemente Sherlock ed era un'avventura testuale molto ambiziosa. Infatti, si presentava come un videogioco in "tempo reale", con eventi che avvenivano solo in determinati momenti (ad esempio, la partenza dei treni dalla stazione o l'incontro con determinati personaggi) e con la possibilità di interagire con i vari PNG facendo domande specifiche o anche mostrando le prove raccolte, per poi condannare o assolvere un determinato sospettato.

Nonostante le sue aspirazioni, il titolo si ricorda principalmente per la grande quantità di bug improbabili e peculiari, ma è anche un primo esempio di come può essere sfruttato il franchise a livello videoludico senza stravolgerne le caratteristiche di base.

Nel 1987, oltre a una nuova avventura testuale, Sherlock: The Riddle of the Crown Jewels, usciva, sempre su Commodore 64, 221B Baker Street, la prima vera e propria apparizione grafica del personaggio in un videogioco.

Dopo una parentesi da molti dimenticata, ma diventata velocemente di culto, che vedeva il detective protagonista di tre giochi in full motion video, e un paio di avventure grafiche firmate da Electronic Arts, è poi arrivata la lunga serie di titoli sviluppati dalla casa di sviluppo ucraina Frogwares, che dal 2002 lavora con il mondo creato da Arthur Conan Doyle rimodellandolo e adattandolo al medium videoludico, proponendo spesso anche delle variazioni sul tema abbastanza audaci.

La storia di questa "collaborazione", che conta all'attivo otto videogiochi principali (senza contare l'inedito Chapter One e i quattro casual game usciti dal 2008 al 2012), parte con Sherlock Holmes: Il mistero della mummia (uscito nel 2002 su PC e tornato nel 2009 con un porting su Nintendo DS), evolvendosi in maniera sempre più matura fino ad arrivare all'uscita nel 2012 de Il testamento di Sherlock Holmes. Tuttavia, la serie di Frogwares trova probabilmente il successo più eclatante in Sherlock Holmes: Crimini e Punizioni, un vero punto di svolta per il franchise all'interno del panorama videoludico, con un gameplay in grado di evocare le atmosfere dei romanzi e una divisione in episodi che riesce a esaltare la natura seriale dei racconti di Conan Doyle.

Sherlock Holmes: con Crimini e Punizioni, la serie di titoli Frogwares subisce una svolta

Nel 2016 è stato poi il momento del meno apprezzato Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, che si è un po' perso nella voglia di legare ogni singolo caso a un filo narrativo non esaltante.

All'orizzonte, invece, si inizia a intravedere la nuova istanza della serie, Sherlock Holmes Chapter One (del quale vi abbiamo già dato qualche informazione aggiuntiva nel nostro provato), intenzionato non solo a portarci alle origini della leggenda, ma anche ad aprire gli spazi, lanciandosi in un'avventura a mondo aperto che, se da un lato preoccupa, dall'altro riesce anche a incuriosire.

Il team di Frogwares ha già avuto modo di testare le possibilità offerte dal mondo aperto in un altro titolo investigativo a tema letterario, The Sinking City, riscuotendo, però, uno scarso successo sia di critica che di pubblico. Non ci resta che attendere il 16 novembre per scoprire se il gioco sarà all'altezza del nome che porta.