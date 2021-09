The Sandman serie Netflix: l'anteprima video

Netflix ha pubblicato un'anteprima video di The Sandman, serie TV tratta dalla più nota opera a fumetti di Neil Gaiman. Nel video, che trovate in testa alla notizia, possiamo vedere un rito con cui Sandman viene fatto prigioniero.

La serie The Sandman ha destato molto interesse per via del suo soggetto, decisamente difficile da rendere fuori dal fumetto. Le potenzialità ci sono, anche perché Gaiman è direttamente coinvolto nel progetto, ma il testo di partenza è molto più complicato e ricco di quello di un Marvel qualsiasi (tanto per fare un paragone). Staremo a vedere se ne sarà valsa la pena o se, al limite, sfrutteremo l'occasione per rileggerci i fumetti per l'ennesima volta.

Leggiamo come Netflix descrive il filmato:

Il Signore dei sogni è stato invocato e catturato da comuni mortali. Una volta libero, l'eterno dominatore del mondo onirico si accorgerà che i suoi problemi sono appena cominciati.

The Sandman è una produzione Netflix tratta dalla serie di fumetti di successo creata da Neil Gaiman per DC Comics. La produzione esecutiva della serie è affidata a Neil Gaiman, Allan Heinberg e David S. Goyer.