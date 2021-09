Offerte Amazon: Nier Replicant per PS4 in sconto al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Nier Replicant Ver.1.22474487139... in versione PS4 al prezzo più basso apparso da mesi sulla piattaforma e-commerce, precisamente lo sconto è di 22.91€.

Offerta Amazon Nier Replicant Ver.1.22474487139... - Playstation 4 € 59,99 € 37,08 Vedi

Offerta

Nier Replicant Ver.1.22474487139... è il primo capitolo della saga, la cui versione originale è uscita su PS3 e Xbox 360. Questa versione si basa su quella giapponese, e include quindi il protagonista in versione ragazzo, al contrario della versione originale occidentale che propone un uomo adulto. Questo gioco, oltre a un miglioramento della grafica e all'inserimento di alcune modifiche alla quality of life, propone un sistema di combattimento ottimizzato. È un gioco d'azione di alta qualità, in un'open world evocativo. Se avete amato Nier Automata, potreste voler scoprire le origini della saga.

Nier Replicant: una scena di combattimento

