Halo: arriva il crossover con Microsoft Solitaire e il Mahjong

Microsoft ha annunciato la collaborazione crossover tra il brand di Halo e la raccolta Microsoft Solitaire e il Mahjong, che otterranno dei temi realizzati appositamente da 343 Industries. Insomma, se l'attesa per Halo Infinite si sta facendo snervante ora potete ingannare il tempo con un bel solitario a tema.

I temi di Halo sono disponibili gratuitamente per entrambi i giochi. Per Microsoft Solitaire, disponibile su PC e dispositivi mobile, le carte con figure (Jack, Regina e Re) e l'asso ora rappresentano il mitico Master Chief e gli altri personaggi dell'universo Halo. Per quanto riguarda il Mahjong il crossover è disponibile solo su dispositivi mobile, con le tessere che assumono le fattezze delle medaglie del multiplayer di Halo.

Che ne pensate, vi è venuta voglia di farvi una partita a Microsoft Solitaire o a Mahjong? Se non siete tipi da solitario, allora molto probabilmente sarete felici di sapere che tra pochi giorni arriveranno due fasi di beta testing per Halo Infinite.

Halo Infinite sarà disponibile a partire dall'8 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Come tutti i titoli realizzati dai first party di Microsoft, la nuova epopea di Master Chief sarà disponibile già dal lancio su Xbox Game Pass.