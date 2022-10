Offerte Amazon: Nothing Phone (1) al minimo storico grazie alle Offerte Esclusive Prime

Oggi è il 12 ottobre 2022 e questo significa che è il secondo giorno delle Offerte Esclusive Prime di Amazon Italia. Anche oggi l'e-commerce offre tanti sconti interessanti ai quali potranno accedere solo gli iscritti a Prime, a iniziare da un Nothing Phone (1) da 8+128 GB. Lo sconto segnalato è di 70€. Il prezzo consigliato per questo smartphone è 499€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre, per uno smartphone da poco disponibile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nothing Phone (1) propone una Glyph Interface, ovvero un sistema di schemi luminosi unici che indicano chi sta chiamando. Il vetro Gorilla dual-side garantisce inoltre robustezza. La doppia fotocamera è da 50 MP. Lo schermo è un OLED da 6,55" con HDR10 e 120 Hz.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.