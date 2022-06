Offerte Amazon: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente, i giochi esclusivi di Nintendo Switch. Lo sconto è del 25% per entrambe le versioni. Il prezzo consigliato per questi due giochi è 59.99€. Lo sconto attuale è uno dei migliori sin dall'uscita. Sono venduti e spediti da Amazon.

Nella nostra recensione abbiamo spiegato che "Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente è un remake ben realizzato, ma che è un po' troppo rispettoso dei giochi originali, riproposti in maniera quasi pedissequa. In questo modo le novità introdotte sembrano quasi un corpo estraneo e ci si chiede, dunque, perché non sia stato preso in considerazione Platino, la versione arricchita e perfezionata di questi due classici per Nintendo DS. I nuovi giocatori, al netto di alcune funzionalità che non troveranno e altre che semplificano la storia principale, si godranno questo viaggio a Sinnoh."

Piplup di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

