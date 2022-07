Offerte Amazon Prime Day: cuffie wireless Nothing Ear (1) con ANC in sconto

Le offerte di Amazon dedicate al Prime Day permettono di acquistare le Nothing Ear (1) con cancellazione attiva del rumore a un prezzo davvero ridotto, almeno per quel che concerne le colorazioni bianca e nera. Le Nothing Ear (1) si presentano attualmente a un prezzo di solamente 59,99€, il quale con uno sconto del 40% permette di avere a che fare con un'offerta particolarmente conveniente per tutti coloro che sono alla ricerca di cuffie di fascia media piene di possibilità.

Le cuffie wireless Nothing Ear (1) sono disponibili sia con colore bianco che nero, e con un peso di 178 grammi risultano resistenti all'acqua e permettono di fruire della cancellazione attiva del rumore, grazie anche al microfono incluso all'interno dei device in questione.

Nothing Ear (1)

