Offerte Amazon Prime Day: drone DJI Mini 2 Fly More Combo in super sconto

Le offerte di Amazon dedicate al Prime Day permettono di acquistare la DJI Mini 2 Fly More Combo a un prezzo decisamente scontato, con il dispositivo in questione che risulta particolarmente conveniente a questo prezzo. La DJI Mini 2 Fly More Combo si presenta in questo specifico caso a un prezzo di 499,00€, con una riduzione sul totale del 21% non indifferente, e con la possibilità quindi di mettere mano sul contenuto in maniera decisamente conveniente, mentre viene incluso anche il Care Refresh.

La combo in questione, come potete visualizzare dalla pagina ufficiale del prodotto in sconto su Amazon, include tutti i gadget necessari al fine di fruire della miglior esperienza possibile con il drone in questione in grado di registrare video in 4K a 30 FPS.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

DJI Mini 2 Fly More Combo

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.