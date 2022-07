Offerte Amazon Prime Day: notebook gaming MSI Crosshair 15 in forte sconto

Grazie alle offerte dell'Amazon Prime Day è possibile mettere mano sul computer da gaming MSI Crosshair 15, il quale è attualmente disponibile in occasione dell'evento a un prezzo che risulta decisamente conveniente, considerando lo sconto applicato. Si parla nello specifico di un totale di 1.399€ da sborsare per il gioiellino in questione, il quale nello specifico permette di fruire di uno sconto che ammonta esattamente al 26%, e si quantifica con 500 euro totali per quel che concerne la versione da 144 Hz.

Il computer da gaming offre uno schermo da 15,6 pollici Full HD da 144 Hz, con all'interno un Intel Core i7 12700H, una NVIDIA RTX 3060 da 6 GB GDDR6, SSD da 512 GB di tipo M.2, 16 Gb di RAM DDR4 con frequenza di 3.200MHz, Wi-Fi 6 e Windows 11 già disponibile.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.