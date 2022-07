Offerte Amazon Prime Day: notebook gaming MSI Raider GE66 in super sconto

Per le offerte dell'Amazon Prime Day vi segnaliamo il notebook da gaming MSI Raider GE66, in super sconto per questi giorni. Si tratta di un portatile di fascia molto alta, che all'interno però monta componenti interessanti. Il notebook da gaming MSI Raider GE66 è disponibile su Amazon per i Prime Day a 2.579€, invece del prezzo pieno di 2.999€, uno sconto circa del 17%.

Il computer da gaming GE66 Raider targato MSI offre delle potenzialità ottime per moltissimi ambiti grazie all'Intel Core i7 12700H e alla scheda video RTX 3070 Ti, con un totale di 8 GB di RAM GDDR6. La configurazione in questione include 32 GB di RAM DDR5 a 4.800mHz, come anche un SSD di tipo M.2 da 1 TB, supporto alla tecnologia del Wi-Fi 6 e e Windows 11 Home incluso sin dall'acquisto. È presente uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel e refresh rate a dir poco elevato di ben 360 Hz, perfetto quindi per il mondo del gaming.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

MSI Raider GE66

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.