Offerte Amazon Prime Day: Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition in forte sconto

Le offerte Amazon Prime Day ci portano oggi Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition per PlayStation 4 e Xbox in forte sconto. I giochi inoltre sono compatibili con lo smart delivery di Xbox e con l'upgrade gratuito PlayStation, permettendovi di giocare su Next-Gen alle versioni dedicate. Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition è disponibile all'acquisto su Amazon per i Prime Day al prezzo scontato di 39,97€, sia in versione PlayStation 4 che in versione Xbox One.

Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition comprende al suo interno il gioco base con protagonista Eivor, oltre che il DLC L'Alba del Ragnarok, interessante aggiunta che permetterà di approfondire la trama dedicata alla mitologia norrena.

Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition

