Offerte Amazon Prime Day: notebook gaming MSI Stealth GS66 in forte sconto

Le offerte dell'Amazon Prime Day ci mostrano il notebook da gaming MSI Stealth GS66, in super sconto per questi giorni. Il portatile in questione vanta una RTX 3070Ti all'interno, oltre che 16 GB di RAM. Il notebook da gaming MSI Stealth GS66 è disponibile su Amazon per i Prime Day a 2.749€, invece del prezzo pieno di 3.199€, uno sconto circa del 17%.

Il PC da gaming portatile MSI Stealth GS66 offre uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione QHD e ben 240 Hz di refresh rate, il quale garantisce una fluidità davvero non indifferente. È presente all'interno il processore Intel Core i7-12700H, il quale non limita in alcun modo le potenzialità della scheda video NVIDIA RTX 3070 Ti dotata di 8 GB di RAM GDDR6. Il portatile invece offre per quel che concerne l'archiviazione un totale di 32 GB di RAM DDR5 con frequenza a 4.800Mhz e un SSD da 1 TB ultra veloce di tipo M.2.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

notebook gaming MSI Stealth GS66

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.