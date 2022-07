Offerte Amazon Prime Day: Resident Evil Village in forte sconto

Le offerte di Amazon per il Prime Day permettono di acquistare il videogioco Resident Evil Village a prezzo decisamente scontato per quel che concerne le versioni PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox. Parliamo di 26,99€ per quel che concerne la versione PS5, con una riduzione del prezzo del 61%, di 23,99€ per quella PS4 con uno sconto del 66% e di 29,97€ per quella Xbox, che vede invece una riduzione dalla sua del 57%.

Abbiamo a che fare con il nuovo capitolo del brand che permette di vivere le avventure di Ethan Winters dopo quanto visto con Resident Evil 7 Biohazard, personaggio pronto ad affrontare moltissimi nemici diventati subito iconici in questa avventura shooter survival dalle tinte horror.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Resident Evil Village

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.