Offerte Amazon: processore AMD Ryzen 5 5500 in super sconto

Oggi le offerte Amazon ci portano un fantastico processore ad un ottimo prezzo: si tratta dell'AMD Ryzen 5 5500. In realtà il prodotto si trova anche a qualche euro in meno tramite venditori terzi su Amazon, ma quello che vi mettiamo in questo articolo è venduto e spedito da Amazon. Il processore in questione, Ryzen 5 5500, è un 6 core da 3.6 GHz uscito il 4 aprile 2022, ed è venduto al prezzo di 158,33€, una cifra che su questa pagina prodotto non si è mai vista. Certamente, come dicevamo, il prodotto venduto da terzi si può trovare a meno, ma in quel caso il massimo che si riesce ad avere è un taglio di 10/20€.

Processore AMD Ryzen 5 5500

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.