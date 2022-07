I giochi in uscita nella seconda metà del 2022

I primi sei mesi del 2022 non sono stati affatto male per chi ama i videogiochi: ve ne potete fare un'idea leggendo il nostro speciale dedicato ai migliori giochi del 2022 finora. Quello che è uscito fino ad oggi, però, non è nulla se paragonato a quello che ci aspetta nei prossimi sei mesi. Preparatevi, perché stiamo per travolgervi con i 50 giochi che aspettiamo di più nella seconda metà del 2022.

Luglio Stray Stray PlayStation 5, PlayStation 4, PC - 19 luglio Stray è un'avventura cyberpunk con protagonista un piccolo gatto randagio che entra in contatto con alcuni cyborg dal corpo metallico ma dall'animo umano. Sono gli abitanti di un mondo ispirato alla città murata di Kowloon, un luogo affascinante che dovremo esplorare in lungo e in largo per portare a termine una serie di incarichi, risolvendo enigmi e guardandoci dall'attacco di piccole ma insidiose forme di vita, gli Zurk. Live A Live Switch - 22 luglio Pubblicato su Super Famicom nel 1994 ma distribuito soltanto in Giappone, Live A Live approda finalmente anche in occidente con un'elaborata remaster che traduce la grafica originale nello stile HD-2D tanto apprezzato dagli appassionati di jRPG a turni. Il tutto per raccontarci l'emozionante storia di otto differenti personaggi, ognuno appartenente a un'epoca diversa. Digimon Survive PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC - 29 luglio Prodotto da Bandai Namco per celebrare il ventesimo anniversario dell'anime, Digimon Survive ci coinvolge in un'inedita avventura in cui alcuni studenti in gita, capitanati da Takuma Momozuka, si ritrovano proiettati in un mondo misterioso e pieno di insidie. Forte di un solido sistema di combattimento a turni che si alterna a spettacolari sequenze in stile cartone animato, il gioco potrà contare anche su un comparto narrativo tutt'altro che banale. Xenoblade Chronicles 3 Switch - 29 luglio Xenoblade Chronicles 3 è il nuovo episodio di un franchise JRPG ormai di grande rilevanza per Nintendo. L'ambientazione è in questo caso il mondo di Aionios, dove due nazioni guerriere si combattono da tempo immemore utilizzando sofisticate armi a base di etere, una tecnologia che si basa su di un potere magico che ancora non comprendono a pieno.

Agosto Thymesia Thymesia PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC - 9 agosto Thymesia è ispirato ai souls ed è ambientato in un mondo dal sapore fantasy gotico che richiama le atmosfere di Bloodborne. Prova però a proporre una propria visione del genere, con un sistema di combattimento fondato sul ritmo e sull'aggressività. Vedremo con quali risultati già nei primi giorni di agosto. Two Point Campus PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC - 9 agosto Dopo Two Point Hospital, i Two Point Studios si preparano a consegnarci un gestionale dedicato alla creazione di assurdi campus universitari. Two Point Campus promette la solita dose di umorismo e personalità, con un sistema gestionale molto variegato che cresce in modo graduale grazie a una buona progressione. Marvel's Spider-Man Remastered PC - 12 agosto Dopo il successo su PS4 e PlayStation 5, Marvel's Spider-Man approda anche su PC con un porting che introdurrà riflessi in ray-tracing e supporto a mouse e tastiera. Oltre alla campagna, la Remastered avrà al suo interno anche i DLC legati alla storia in tre capitoli La città che non dorme mai, con missioni aggiuntive e nuove sfide per il gioco base. Saints Row PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - 23 agosto Saints Row Il nuovo Saints Row non sarà nulla di realmente rivoluzionario, ma siamo fiduciosi che la grande mole di contenuti, il tono sopra le righe e l'estrema varietà di situazioni e personalizzazione daranno il solito carattere della serie Volition, anche in questo reboot. Destroy All Humans 2: Reprobed PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC - 30 agosto A due anni dall'uscita del remake del primo capitolo, THQ Nordic è in procinto di portare sul mercato anche il secondo episodio della serie, tanto apprezzato al tempo dagli appassionati: Destroy All Humans 2: Reprobed. Un action shooter in terza persona dall'incredibile tasso di esagerazione, più grande, più imponente e più completo del precedente.

Settembre The Last of Us Parte 1 The Lord of the Rings: Gollum PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - 1 settembre Dopo il tie-in de I Pilastri della Terra e una serie di avventure basate sulle opere di Shakespeare, Daedalic Entertainment ha deciso di tuffarsi su Tolkien con The Lord of the Rings: Gollum. Un titolo ancora pieno di incognite, ma con un enorme potenziale narrativo e un gameplay molto focalizzato sulle meccaniche stealth. The Last of Us Part I PlayStation 5 - 2 settembre The Last of Us Parte 1 è il remake dell'epica avventura targata Naughty Dog, con il gioco che è stato ricostruito da zero per PS5 e PC. Grazie ad animazioni ridisegnate utilizzando la tecnologia di di Parte 2 e illuminazione globale in tempo reale l'opera verrà quindi adeguata agli standard della nuova console PlayStation, mentre l'uscita su PC non ha ancora una data precisa. Splatoon 3 Switch - 9 settembre Splatoon 3 sembra promettere molto, molto bene. A partire dall'ambientazione, un mix tra Sergio Leone e Mad Max in chiave cefalopode. L'attenzione per il multiplayer competitivo sembra immutata, mentre le prime immagini lasciano presagire, e sperare, in un focus più marcato su una campagna in singolo più ricca del solito. The Legend of Heroes: Trails from Zero PlayStation 4, Switch, PC - 27 settembre Uscito originariamente su PSP nel settembre del 2010 in Giappone, The Legend of Heroes: Trails from Zero è un JRPG classico che mette in scena la storia di Lloyd Bannings all'interno del Crossbell Police Department. I vari casi da seguire portano il protagonista a vivere una storia sempre più intricata, in compagnia di vari compagni di reparto chiamati ad affrontare combattimenti molto strategici.

Ottobre Overwatch 2 Overwatch 2 PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC - 4 ottobre Overwatch 2 mantiente intatto lo spirito del suo predecessore, con un comparto tecnico sensibilmente migliorato e una revisione generale degli eroi. La novità delle partite 5 contro 5 andrà verificata, ma nei test di questi mesi lo sparatutto Blizzard ha dimostrato di poter mantenere tutto il suo fascino. Nier: Automata - The End of YoRHa Edition Switch - 6 settembre L'acclamato mondo di NieR: Automata sbarca su Nintendo Switch con un'edizione che include i contenuti scaricabili pubblicati in passato e nuovi costumi esclusivi. Square Enix ha promesso anche prestazioni di tutto rispetto, con risoluzione a 1080p se si gioca nel dock e 720 in modalità portatile. In entrambi i casi il framerate punterà ai 30fps. Marvel's Midnight Suns PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC - 7 ottobre Dagli autori di XCOM arriva Midnight Suns, un GDR strategico a turni dove gli eroi Marvel potranno farsi valere con una serie di poteri e abilità garantiti da un mazzo di carte. I ragazzi di Firaxis si sono ispirati a decenni di fumetti e film per raffigurare i poteri descritti sulle carte, quindi ne avremo davvero per tutti i gusti. WRC Generations PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - 13 ottobre WRC Generations è il nuovo episodio della serie di giochi di corse targata KT Racing. Un simulatore di rally che punta ad essere completo, realistico e avvincente, nell'anno di quella transizione verso l'ibrido che influenzerà sicuramente prestazioni e modo di guidare, anche dei piloti virtuali. A Plague Tale: Requiem PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PC - 18 ottobre A Plague Tale: Requiem Dopo il successo di Innocence, Asobo Studio si trova ora alle prese con il seguito A Plague Tale: Requiem. Un titolo tecnicamente impressionante e ancora apparentemente solido dal punto di vista del gameplay, che potrebbe superare il predecessore in ogni singolo aspetto. Mario + Rabbids Sparks of Hope Switch - 20 ottobre Mario + Rabbids: Sparks of Hope è il nuovo episodio del folle cross-over realizzato da Ubisoft Milano in esclusiva per Nintendo Switch. Un progetto che vuole replicare il successo del primo capitolo e per farlo introduce tante novità e un'ambientazione letteralmente spaziale. Ci sono ancora molti dettagli da scoprire, ma le basi ci sono e sembrano davvero molto solide. Persona 5 Royal Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC - 21 ottobre Atlus si sta impegnando per portare la sua trilogia più famosa su praticamente ogni piattaforma: nel 2023 Persona 4 Golden e Persona 3 Portable arriveranno un po' ovunque, mentre Persona 5 Royal approderà su PC, Switch e Xbox già a ottobre 2022, con un'edizione che conterrà tutti i DLC usciti successivamente alla versione originale per PS4. Scorn Xbox Series X/S, Xbox One, PC - 21 ottobre Scorn è un horror oscuro e corrotto che vi metterà nei panni di un umanoide senza pelle che deve farsi largo in un universo da incubo. Il gioco viene definito un'avventura horror in prima persona, disegnata intorno all'idea di "essere gettati all'intero di un mondo" non proprio da favola. Ogni luogo avrà una storia, puzzle e personaggi unici, da scoprire e sfruttare per ottenere nuove abilità, ma ad oggi le informazioni a riguardo sono davvero molto poche. Gotham Knights PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC - 25 ottobre Gotham Knights In un universo dove Batman è morto, tocca a Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin proteggere Gotham City, dare speranza ai suoi cittadini, guidare i suoi poliziotti e instillare terrore fra i suoi criminali. Gotham Knights potrà essere giocato in single player o in cooperativa, all'interno di un'esperienza caratterizzata da un ampio open world, una grande libertà di movimento e combattimenti freeflow per quattro protagonisti dotati ognuno di abilità differenti. Chissà come il tutto verrà declinato in una struttura simil live service. Call of Duty: Modern Warfare II PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - 28 ottobre Call of Duty: Modern Warfare 2 è a tutti gli effetti il sequel del Modern Warfare del 2019 che, a sua volta, era una sorta di soft reboot dell'originale uscito nel lontanissimo 2007. L'arco narrativo riparte quindi dall'epico finale del capitolo precedente, mentre il team di Infinity Ward sembra spingere sul fronte delle innovazioni tecniche e di gameplay della serie FPS più popolare in assoluto. Resident Evil Re:Verse PlayStation 4, Xbox One, PC - 28 ottobre Resident Evil Re:Verse è la modalità multiplayer gratuita di Resident Evil Village. Un gioco pensato per celebrare i venticinque anni di una saga che non si compone solo di Raccoon City e del suo disastro biologico, e che ha tutte le carte in regola per proporre un multigiocatore divertente. Speriamo solo che sia rispettoso anche della storia del franchise. Resident Evil Village: Winters' Expansion PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC - 28 ottobre Insieme a Re:Verse arriverà anche il tanto atteso DLC di Resident Evil Village, dal titolo Winters' Expansion. Un pacchetto che include nuovi personaggi e contratti per Mercenari, la modalità in terza persona per la campagna principale e la storia del DLC Shadows of Rose. Bayonetta 3 Switch - 28 ottobre Bayonetta 3 Annunciato anni fa e poi sparito completamente, Bayonetta 3 sembrava perso per sempre. Invece arriverà già a fine ottobre. Il trailer realizzato da Platinum Games ci ha mostrato un titolo dotato di un sistema di combattimento complesso, con boss spettacolari e il solito carisma della strega protagonista.

Novembre Skull and Bones PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC - 8 novembre Dopo anni in cui sembrava evaporato nel nulla, Skull and Bones è tornato e sembra finalmente pronto ad approdare su PC, console e cloud. Un titolo cooperativo a tema pirati di spessore, con un ottimo comparto tecnico e artistico e tante idee che promettono di tenerci intrappolati per decine di ore all'interno di un open world che appare davvero ispirato. God of War: Ragnarok PlayStation 5, PlayStation 4 - 9 novembre God of War Ragnarok Dopo quanto visto nel capitolo del 2018, God of War Ragnarok ha solo un obiettivo: farci definitivamente dimenticare la saga greca, offrendoci finalmente quella varietà di boss giganteschi e davvero epici di cui il precedente lavoro di Santa Monica era un po' carente. Per il resto la formula norrena ci ha già conquistato e non vediamo l'ora di scoprire cosa avranno in serbo per noi Thor, Tyr, Fenrir e tutti gli altri dei del Valhalla. Company of Heroes 3 PC - 17 novembre Company of Heroes 3 sembra riprendere le migliori meccaniche del primo, amatissimo episodio e unirle alle idee più apprezzate del secondo, in modo da creare il capitolo definitivo. Uno strategico in tempo reale in grado di restituire battaglie tanto drammatiche quanto realistiche. Pokémon Scarlatto e Violetto Switch - 18 novembre Pokémon Scarlatto e Violetto. Sono questi i titoli che ci introdurranno alla nona generazione dei mostriciattoli Nintendo. Un'esperienza che dovrebbe essere per la prima volta davvero open world, integrando alcune delle novità di Leggende Arceus all'interno della serie principale. Chissà se riuscirà a farlo in modo da accontare i fan.

Dicembre e oltre The Callisto Protocol The Callisto Protocol PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - 2 dicembre Glenn Schofield torna sulla scena con The Callisto Protocol. Un progetto ambizioso, guidato però da persone che sanno il fatto loro. Il genere del survival horror avrebbe proprio bisogno di un giro di vite e chissà che il papà di Dead Space non riesca ancora una volta nella magia. Ci sono poi tanti altri giochi che dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2022, ma che una data precisa ancora non ce l'hanno. Atomic Heart PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - TBA È il caso di Atomic Heart, uno sparatutto in prima persona ambientato in un universo alternativo "sovietico". Nonostante le difficoltà del team di sviluppo russo, il gioco pare avere delle prospettive interessanti e dovrebbe arrivare proprio entro la fine di quest'anno. Avatar: Frontiers of Pandora PC, PlayStation 5, Stadia, Xbox Series X|S - TBA Avatar: Frontiers of Pandora è il nuovo titolo ambientato nel mondo alieno di James Cameron. Sviluppato da Massive Entertainment in collaborazione con Lightstorm e Disney, sfrutta i muscoli dello Snowdrop, l'engine proprietario di Ubisoft, all'interno di un action-adventure in prima persona che potrebbe regalarci un open world veramente da sogno. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, SWITCH - TBA Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion è una nuova edizione dell'originale per PSP, che trasforma il comparto grafico e rifinisce tutti i modelli 3D del gioco. Una remaster fedele nella narrativa, ma che punta ad ampliare il pubblico di Crisis Core anche attraverso alcune aggiunte al gameplay. Dragon Ball: The Breakers PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC - TBA Un'opera popolare come Dragon Ball non smetterà mai d'ispirare nuovi tie-in, ma in pochi si sarebbero aspettati un multiplayer asimmetrico come Dragon Ball: The Breakers. Un gioco dal gameplay interessante, seppur derivativo, che ci darà una nuova prospettiva per affrontare le avventure nell'universo di Toriyama. Dune: Spice Wars PC - TBA Il ciclo di Dune di Frank Herbert, in particolare il primo romanzo, ha ispirato moltissimi autori di videogiochi. Probabilmente non è l'opera più battuta in assoluto, ma sono diversi i titoli che i giocatori ricordano con piacere. Dune: Spice Wars aspira ad essere uno di questi, proponendo uno strategico in tempo reale con una formula davvero interessante. Final Fantasy VII Ever Crisis IOS, Android - TBA Final Fantasy VII Ever Crisis è un gioco mobile che raccoglie tutto l'universo di Final Fantasy VII. Il gioco sarà diviso in capitoli, userà una visuale con camera fissa e personaggi stilizzati durante l'esplorazione. Nei combattimenti, invece, i personaggi saranno più realistici e gli scontri saranno a turni ATB come nel classico per PlayStation. Flashback 2 PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC - TBA Flashback 2 è un action platform che segnerà il ritorno di Conrad B. Hart, ancora una volta chiamato ad affrontare la minaccia dei Morph. Il primo capitolo, pubblicato nel 1992, era un "gioco avanti coi tempi" grazie "a un innovativo gameplay con incredibili animazioni del personaggio". Chissà cosa riuscirà a proporci questo seguito. Goat Simulator 3 PC - TBA Goat Simulator 3 Goat Simulator 3 è il secondo capitolo della folle serie di Coffe Stain Studios. Che fine ha fatto Goat Simulator 2, vi chiederete? Semplice, non è mai esistito. Il team ha pubblicato nel 2014 il primo capitolo della serie, con un trailer in stile parodia dell'iconico Dead Island. Ora, rimanendo fedele alla natura caotica del gioco, il team è passato direttamente al capitolo numero tre, saltando il due proprio come farebbe una capra. Hogwarts Legacy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - TBA Ambientato nell'universo di Harry Potter, Hogwarts Legacy è un nuovo action RPG in terza persona ambientato verso la fine del XIX secolo, un periodo mai esplorato, e raramente citato, nei volumi originali. Tutto pare realizzato con cura, in quello che potrebbe diventare il gioco più ricco e vasto ambientato nell'universo creato da J.K. Rowling. Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC - TBA Proprio come il primo Marvel's Spider-Man, anche Miles Morales arriverà su PC. L'avventura dedicata all'altro uomo ragno di Insomniac, però, non ha ancora una data precisa: sappiamo solo che uscirà nell'autunno di quest'anno. Moss: Book II Quest - TBA Moss: Book 2 è la dimostrazione che un team specializzato in VR, con la voglia e la competenza di provarci, può tirare fuori un prodotto apparentemente per bimbi ma in realtà destinato anche agli adulti. Dopo aver esordito su PlayStation VR, arriverà anche su Meta Quest nel corso dell'anno. MultiVersus PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC -TBA MultiVersus Multiversus è un picchiaduro con Batman, Bugs Bunny, Finn, Jake e Scooby Doo. Una specie di Super Smash Bros. con i personaggi Warner. Ma al di là delle ispirazioni, il gioco si è dimostrato avere un gameplay solido e meno derivativo del previsto, divertente e sorretto da un netcode di tutto rispetto. Potrebbe essere una bella sorpresa. One Piece Odyssey PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PC - TBA One Piece Odyssey ci porterà un nuovo tie-in JRPG dedicato all'opera di Eiichiro Oda. Un'idea che ci stuzzica non poco, anche perché le dinamiche della serie e le folli capacità dei protagonisti possono funzionare bene in un sistema di combattimento a turni. Vedremo se ILCA riuscirà a declinare tutto in modo sensato. Oxenfree II: Lost Signals PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC - TBA Oxenfree II: Lost Signals è ambientato cinque anni dopo il primo capitolo della serie. Riley torna alla propria città natale, Camena, per investigare una serie di misteriosi segnali radio, in un'avventura fortemente narrativa caratterizzata da una particolare inquadratura laterale e rappresentata in 2D, con uno stile grafico cartoonesco. Return to Monkey Island Switch, PC - TBA Return to Monkey Island è il seguito di Secret of Monkey Island e Monkey Island 2. Ron Gilbert va quindi a riprendere le fila della storia di Guybrush Threepwood, in un'avventura punta e clicca che promette enigmi intelligenti e la solita pungente ironia. Somerville Xbox Serie X|S, Xbox One, PC - TBA Sviluppato dal nuovo studio di Dino Patti, noto per aver dato vita a Limbo e Inside, Somerville è un'avventura fantascientifica che racconta le ripercussioni di un terribile conflitto su larga scala. Un gioco stilisticamente splendido, nonché uno degli indie più attesi dell'anno. Sonic Frontiers PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC - TBA Sonic Frontiers La nuova avventura del riccio blu, Sonic Frontiers, integra gli elementi platform tipici della serie a una struttura più aperta, dove il giocatore è chiamato a risolvere enigmi e raccogliere collezionabili. Il mix ha del potenziale e siamo curiosi di scoprire se riuscirà a donarci quella sensazione di velocità che ha reso grande la mascotte SEGA. System Shock PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC - TBA Dopo tante peripezie, incluso un cambio di engine, il remake di System Shock pare finalmente quasi completo. La gestazione è stata lunga ma il progetto è ambizioso e si pone l'obiettivo di mantenersi fedele all'originale, facendo vedere ai giocatori non quello che era realmente System Shock, ma quello che custodiscono nei loro ricordi. Witchfire PC - TBA Witchfire è uno sparatutto in prima persona con elementi ruolistici molto particolare. Si configura infatti come una specie di soulslike, ma gli sviluppatori lo presentano come uno sparatutto roguelite dark, e per consentirci di inquadrarlo meglio fanno riferimento ai loro precedenti lavori: Painkiller e Bulletstorm. Al momento è in gran parte avvolto nel mistero, ma ne sapremo di più nei prossimi mesi.