The Callisto Protocol, nuovo video di gameplay e dettagli sulle origini del gioco

The Callisto Protocol è protagonista di un nuovo video pubblicato da Game Informer, che include sequenze di gameplay inedite e un'intervista a Glen Schofield in cui l'autore parla delle origini del gioco.

A qualche settimana dal trailer del Summer Game Fest, The Callisto Protocol torna dunque a mostrarsi in azione, con una serie di scene che includono fasi esplorative all'interno di scenari claustrofobici e alcuni combattimenti.

Nel mentre, come detto, è possibile vedere l'intervento di Schofield che parla di com'è nata l'idea dietro a questo progetto, di quando si è preso una vacanza e ha visitato il deserto di Tucson, in Arizona, per riposarsi ma anche per farsi venire qualche buona idea.

L'autore ha cominciato a disegnare immaginando alcune possibili storie, fra cui appunto quella di The Callisto Protocol. La decina di pagine del concept originale, che tuttavia ha richiesto qualcosa come un anno e mezzo di lavoro, si è poi trasformata nel gioco che vediamo oggi.

Il nuovo survival horror di Glen Schofield reggerà il confronto con la sua opera più celebre, Dead Space? Lo scopriremo all'uscita di The Callisto Protocol, fissata al 2 dicembre su PC, PlayStation e Xbox.