Offerte Amazon: Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 8+128 GB. Lo sconto segnalato è di 330€, ovvero del 26%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 1.279€. Il prodotto si trova ora al prezzo minimo storico per la piattaforma. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G include anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida e una S Pen integrata nel design, utile per prendere appunti e come strumento per editare video dal telefono. Il display è Dynamic AMOLED 2X da 1,750 nits di massima luminosità. La fotocamera è da 108MP.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 8+128 GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.