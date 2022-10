Offerte Amazon: monitor gaming AOC da 27 pollici in 1080p e 165 Hz in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor gaming AOC da 27 pollici in 1080p e 165 Hz. Lo sconto segnalato è di 80€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo monitor è 269€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è solo di pochi euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor gaming AOC da 27 pollici propone una risoluzione massima di 1920 x 1080 con una frequenza di aggiornamento massima di 165 Hz. È un pannello VA con VESA 100x100. Dispone di due uscite HDMI, un VGA, un displayport e due altoparlanti da 2 watt. Le dimensioni sono ‎9.91 x 60.5 x 36.75 cm

Monitor gaming AOC da 27 pollici

