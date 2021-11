Offerte Amazon: SanDisk Plus SSD per computer portatile da 2TB in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SanDisk Plus SSD per computer portatile da 2 TB. Lo sconto segnalato da Amazon è di 100.89€.

Offerta Amazon SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 2TB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5", Sata III € 265,99 € 165,1 Vedi

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è 265.99€. Il SanDisk Plus da 2 TB viene però di solito venduto a una cifra tra i 181 euro e i 196 euro. Un paio di settimana fa il prodotto era in offerta a 172€, ma ora ha raggiunto un prezzo ancora più basso. Questo SSD è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, il SanDisk Plus è un SSD da 2 TB, come detto, che è in grado di raggiungere velocità di lettura fino a 545 MB/s e velocità di scrittura fino a 450 MB/s. Questa unità SSD è testata per resistere agli urti, anche in caso di caduta del computer. Le dimensioni sono 0.71 x 10.06 x 6.99 cm. Potete collegare l'SSD per copiare l'intero contenuto del computer, per poi sostituirlo all'interno del portatile con il vecchio SSD.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.