Offerte Amazon: sconti estivi sui televisori Sony Bravia 2021, inclusi modelli da gaming da 120 Hz

Le offerte Amazon di questa settimana iniziano con gli sconti estivi sui televisori Sony Bravia delle serie X80J/X81J e XH90, differenti tra loro non solo nell'estetica ma anche nelle specifiche.

I Sony Bravia XH90 offrono 120 Hz di refresh, illuminazione Full Array, Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode

Le smart TV della serie Bravia XH90, aggiornate in primavera da Sony con l'implementazione di tutte le tecnologie promesse, sono pensate per sfruttare PS5 e Xbox Series X|S con VRR e ALLM, refresh di 120 Hz e illuminazione FALD. Godono inoltre di sconti maggiori. Il modello da 55 pollici è in sconto di 150 euro e ne costa quindi 949. Anche il modello da 65 pollici è in sconto di 150 euro ed acquistabile per 1.199. Invece il grande modello da 75 pollici si spinge fino a 200 euro di sconto e ne costa 1.699.

Le smart TV della serie Bravia X80J/X81J godono di un ottimo processore per dedicato al 4K e di tecnologie da gaming come Variable Refresh Rate (VRR) e Auto Low Latency Mode (ALLM), ma si fermano a 60 Hz di refresh e mancano di FALD. Risultano quindi meno adatte per sfruttare le console di nuova generazione Microsoft e Sony, costando però meno. Il modello da 43 pollici è in sconto di 50 euro e ne costa 749, il modello da 50 pollici è in sconto di 60 euro e ne costa 839, il modello da 55 arriva a 70 euro di sconto ed è acquistabile per 929, il modello da 65 pollici tocca i 100 euro di sconto ed è acquistabile per 1099 euro e il modello da 75 euro è in sconto di ben 150 euro, arrivando a costarne 1.449.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.