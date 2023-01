Offerte Amazon: SEGA Astro City Mini con 36 giochi preinstallati in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SEGA Astro City Mini. Lo sconto segnalato è di 14.331€, ovvero dell'11%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 125.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

SEGA Astro City Mini è una retro console con 36 classici giochi arcade SEGA preistallati. SI tratta di un riproduzione in scala 1 a 6 del terminale originale. È realizzato in resina. È anche possibile collegarlo alla televisione e usare due controller USB per la coopertiva.

SEGA Astro City Mini

