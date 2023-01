Meta Quest: fine del supporto ufficiale per il visore VR

Meta ha annunciato la fine del supporto ufficiale per Meta Quest, il primo modello nella serie di visori VR da parte di Facebook/Meta, che si concentrerà dunque solo sui successivi dispositivi lanciati dalla compagnia.

Questo significa che, in termini di software di sistema, il Meta Quest originale non riceverà più aggiornamenti per quanto riguarda nuove funzionalità, tuttavia il dispositivo continuerà a funzionare e potrà comunque essere utilizzato. Gli utenti di Meta Quest potranno dunque continuare a utilizzare i giochi, ma perderanno le funzionalità social connesse all'utilizzo del visore.

Nella mail che comunica la cessazione del supporto, Meta ha comunque assicurato che tutti i possessori di Meta Quest continueranno comunque a ricevere eventuali aggiornamenti di sicurezza fino almeno al 2024, dunque l'utilizzo del dispositivo rimarrà sicuro ancora per alcuni anni.

Il cambiamento maggiore riguarda allora la cessazione delle funzionalità social connesse all'utilizzo di Meta Quest, ma i giochi continueranno a funzionare e dunque l'utilizzo principale del visore VR rimarrà intatto almeno per altri anni ancora.

Per la precisione, la fine delle funzionalità social di Meta Quest è prevista per il 5 marzo 2023, dunque ci sono comunque ancora alcune settimane previste per poterlo utilizzare anche in questo senso. Il supporto si sposterà dunque tutto su Meta Quest 2, mentre attendiamo il prossimo lancio di Meta Quest 3 che dovrebbe avvenire nel corso del 2023.