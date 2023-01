Starfield: la presunta esclusione dal vociferato showcase Xbox preoccupa i fan

Starfield non sarà al presunto Xbox Showcase, chiamato Devoloper_Direct, di gennaio 2023 vociferato nelle scorse ore? L'esclusione del titolo di Bethesda tra quelli presenti ha allarmato non poco i fan, con alcuni che temono un nuovo rinvio e altri che si chiedono perché ci sia Redfall, che non ha mai avuto una data d'uscita ufficiale, e non ci sia l'attesissimo gioco di ruolo spaziale, che invece l'aveva.

Va detto subito che per adesso stiamo parlando essenzialmente di voci di corridoio, quindi di confermato non c'è niente, nemmeno lo showcase (figurarsi la presenza o meno di un singolo gioco, per quanto importante). Comunque sia le paure dei fan si concentrano soprattutto sul rischio che il lancio di Starfield venga di nuovo posticipato.

Un'altra teoria sposata da molti è che Bethesda stia preparando un evento monografico per Starfield e che, per questo, lo terrebbe fuori dall'evento Xbox. Alla fine la cosa avrebbe anche senso, visto che parliamo del gioco Xbox più atteso in assoluto, nonché di uno dei videogiochi più attesi in linea generale per il 2023 e non solo.

Come già detto, non è il caso di trarre conclusioni dalle numerose voci che girano sullo showcase Xbox. Il fatto che siano state confermate in qualche modo anche da alcuni esponenti del mondo Xbox è un poco di conforto, ma attendiamo notizie in merito da Microsoft per saperne di più.