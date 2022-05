Offerte Amazon: smartphone realme GT 2 Pro 5G, sconto per il modello 12+256 GB

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone realme GT 2 Pro 5G. Lo sconto segnalato è di 150.99€, per la versione venduta da uno store di terze parti. Il modello venduto direttamente da Amazon è invece in offerta a 107.05€ di sconto. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo smartphone è 849.99€. Come detto, la migliore offerta in questo momento è proposta da un venditore di terze parti, precisamente da Maledetto Cellulare, che ha 83% di valutazioni positive negli ultimi 12 mesi, con un totale di 181 valutazioni. Se si preferisce un acquisto diretto da Amazon, anche in tal caso si tratta di un prezzo più basso della norma.

realme GT 2 Pro 5G sfrutta l'architettura Armv9 e una tecnologia a 4 mn. Il display Super Reality propone una frequenza di campionamento del tocco fino a 1.000 Hz. Lo smartphone monta una batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperDart da 65 W. Monta 12 GB di RAM e una memoria di archiviazione da 256 GB.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

realme GT 2 Pro 5G

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.