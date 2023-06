Offerte Amazon: SSD Adata XPG Gammix S70 Blade da 1 TB per PS5 e PC in sconto

Tramite Amazon Italia è di nuovo possibile acquistare un SSD Adata XPG Gammix S70 Blade da 1 TB per PS5 e PC. Lo sconto è di 12.88€, ovvero del 15%, rispetto al prezzo mediano. Potete trovare la console a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 87.90€. Il prezzo attuale non è il prezzo minimo storico, ma è una buona offerta. Bisogna però sommare 3.99€ di spedizione. Il prodotto è spedito da Amazon.

L'SSD Adata XPG Gammix S70 Blade da 1 TB è compatibile con PS5 e PC. Con la console, la velocità è fino a 6.100 MB/s. Su PC, arriva invece fino a 7.400 MB/s. Dispone di un dissipatore di calore in alluminio a basso profilo.