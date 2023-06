The Elder Scrolls V Skyrim supera i 60 milioni e diventa il settimo gioco più venduto di sempre

Starfield è il prossimo grande gioco di ruolo di Bethesda, che arriva dodici anni dopo The Elder Scrolls V: Skyrim. In tutto questo tempo, le avventure del Sangue di Drago hanno avuto modo di vendere ancora e ancora e, secondo quanto dichiarato da Bethesda, il gioco ha superato i 60 milioni di unità vendute.

L'informazione è precisamente stata condivisa da Todd Howard, parlando con IGN USA. Il capo di Bethesda ha affermato: "Siamo seduti qui, 12 anni dopo Skyrim, e stiamo guardando un gioco che ha superato i 60 milioni di copie [vendute]."

Secondo i calcoli di GamesRadar+, questa cifra rende Skyrim il "settimo gioco più venduto di tutti i tempi". I primi sei giochi della classifica sono invece Tetris, Minecraft, GTA 5, Wii Sports, PUBG e Mario Kart 8 (+ Deluxe). Subito dietro Skyrim troviamo invece Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 Wild Hunt e Overwatch.

Skyrim continuerà probabilmente a vendere ancora per un po', visto che il prossimo capitolo della saga di The Elder Scrolls pare lontano. Dovremo vedere se sarà in grado di salire ancora di più in classifica.

Anche Starfield ha ottime potenzialità di successo. Sappiamo inoltre che Starfield ricorda più Red Dead Redemption 2 che No Man's Sky o Mass Effect, per Howard.