Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, in offerta il bundle con gioco base e DLC su tutte le piattaforme

In vista del lancio di Phantom Liberty, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha lanciato un'offerta su PS5, Xbox Series X|S e tutti gli store PC, grazie alla quale potrete acquistare il bundle con gioco base e DLC a prezzo ridotto.

Nello specifico, grazie a questa promozione potrete acquistare entrambi i prodotti a 52,49 euro su PlayStation Store, a 55,18 euro su Steam e a 55,99 euro su Xbox Store, GOG ed Epic Games Store. (Nota: il bundle menziona anche Xbox e PS4, ma come sappiamo l'espansione uscirà solo su console di attuale generazione).

Ricordiamo che il prezzo di Phantom Liberty senza sconti è di 29,99 euro, dunque parliamo di un'offerta tutto sommato invitante.

Se non siete così sicuri di voler acquistare anche Phantom Liberty, segnaliamo che anche il gioco base è in offerta singolarmente, al prezzo di 24,99 euro su PS5 e PS4 tramite PlayStation Store, a 27,99 euro su Xbox Series X|S e Xbox One tramite lo store di Microsoft e a 29,99 euro su PC via Steam, GOG ed Epic Games Store. Ricordiamo inoltre che l'upgrade da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X|S è gratuito.

Che ne pensate, approfitterete delle promozioni lanciate da CD Projekt RED per acquistare Cyberpunk 2077 o il bundle che include anche Phantom Liberty?

Ieri CD Projekt RED ha anche svelato le ricompense gratuite di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e presentato un nuovo video gameplay all'Xbox Games Showcase Extended.