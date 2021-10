Offerte Amazon: SSD esterno Samsung T7 da 500 GB al prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Samsung T7 MU-PC500H esterno da 500 GB. Lo sconto segnalato è pari a 15.00€. L'offerta è legata solo alla versione in colore blu.

Il prezzo pieno ufficiale dell'SSD Samsung T7 MU-PC500H è di 94.99€, ma viene regolarmente messo in offerta al prezzo di 89.99€. Ora, invece, è in sconto a 79.99€: si tratta del prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma Amazon. Questo SSD è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Passando ai dati tecnici, l'SSD Samsung T7 MU-PC500H raggiunge velocità pari a 1.050 MB/s. L'interfaccia è USB 3.2 Gen 2 e la confezione include un cavo USB tipo C a C, e un cavo USB Tipo C a A. Supporta Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, Android 5.1 (Lollipop) e successivi. Permette anche una protezione con password ed encription hardware AES 256 bit. Inoltre, la scocca in metallo del T7 permette di sopportare cadute fino a 2 m di altezza. Le dimensioni sono ‎8.5 x 5.7 x 0.8 cm; per un peso di 58 grammi.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.