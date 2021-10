Far Cry 6: spin-off multiplayer in arrivo? Lo suggerisce un QR Code nel gioco

In attesa di poter mettere a ferro e fuoco l'isola tropicale di Yara e affrontare il villain interpretato da Giancarlo Esposito in Far Cry 6, lo youtuber JorRaptor ha scoperto che nel gioco sono presenti dei QR Code che permettono di visualizzare un breve teaser trailer di quello che potrebbe essere uno spin-off di Far Cry incentrato sul multiplayer.

Il QR Code in questione si trova su alcune casse sparse nel mondo di gioco. Analizzando con uno smartphone (ovviamente nel mondo reale) parte un brevissimo filmato di circa sei secondi, che potrete visualizzare nel video qui sotto, al minuto 1:46.

La clip si apre con un personaggio animato dalle fattezze del tamburo di un revolver. In seguito si vede una mappa con tre frecce rosse, che sembrerebbero rappresentare dei giocatori, e dei gettoni che raffigurano vari animali. In seguito si sente uno sparo e uno dei presunti player viene attaccato da quella che sembra essere una pantera corazzata. Subito dopo la mappa si tinge di sangue e al posto delle frecce rosse ci sono delle icone a forma di teschio, come a voler segnalare la morte dei tre giocatori.

Il teaser potrebbe dunque suggerire uno spin-off di Far Cry o un DLC di Far Cry 6 incentrato sul multiplayer. Potrebbe trattarsi di un'esperienza votata esclusivamente alla cooperazione, dove gli utenti dovranno unire le forze per sopravvivere contro creature feroci ed estremamente pericolose. Oppure potrebbe trattarsi di un gioco PvP, magari in salsa battle royale, dove i giocatori si daranno battaglia tra di loro e la fauna locale rappresenterà la variabile pazza che aggiungerà del pepe extra alla formula.

Ovviamente queste sono solo supposizioni, per sapere la verità dovremo attendere novità da parte di Ubisoft, che tra l'altro stasera potrebbe presentare un nuovo gioco della serie Ghost Recon.

Far Cry 6 sarà disponibile per Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4, PC e Google Stadia a partire da giovedì 7 ottobre. Di recente IGN ha realizzato un video documentario dedicato alla nascita dei villain della serie Far Cry più iconici.