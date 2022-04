Offerte Amazon: SSD interno da 1 TB per PS5 e PC in sconto, un Samsung Memorie 980 Pro

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD interno da 1 TB compatibile con PS5 e PC. Lo sconto segnalato è di 13.40€, ovvero dell'8%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD interno è 165.99€. Negli ultimi mesi, il prezzo effettivo era alle volte anche più alto. Inoltre, il prezzo attuale è quasi pari al minimo storico: la differenza è infatti di soli 60 centesimi. Se siete in cerca di un SSD per PS5 da 1 TB, si tratta di una buona opzione.

L'SSD Samsung Memorie 980 Plus propone velocità fino a 7.000 MB/s, con un'interfaccia NVMe (Pcle Gen 4.0 x 4) e un fattore di forma M.2. Le dimensioni sono ‎8.01 x 2.21 x 0.24 cm. Questo SSD rispetta i requisiti imposti da Sony per la compatibilità con PlayStation 5.

