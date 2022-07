Offerte Amazon: tablet iPad Air 2022 Cellular 256 GB in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano un tablet iPad Air 2022 Cellular 256 GB in super sconto, con un prezzo al minimo storico. Si tratta inoltre di una colorazione particolare, molto interessante. Il modello in questione del tablet iPad Air 2022 è quello con connettività Wi-Fi e Cellular, con 256 GB di memoria e con la colorazione Galassia. Il prodotto è venduto al prezzo scontato di 795€, con un taglio dal prezzo originale di 244€, un 23%. Precedentemente il prodotto era andato in sconto, ma non così tanto.

L'iPad Air 2022 è un tablet da 10,9 pollici: possiede Display Liquid Retina con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso; inoltre, all'interno trova allocamento il Chip Apple M1 con Neural Engine, mentre posteriormente e anteriormente vengono posizionate due fotocamere da 12MP.

Apple iPad Air 2022

