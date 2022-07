D-Pad Studio: nuovo gioco alla Gamescom 2022 dai creatori di Owlboy confermato

D-Pad Studio è un famoso sviluppatore che ha realizzato Owlboy, un gioco apprezzato da critica e pubblico. Dopo essersi occupati di portare il gioco su molteplici piattaforme, D-Pad Studio sembra pronto per svelare a cos'altro sta lavorando: il team ha infatti confermato che sarà presente alla Gamescom 2022, con un nuovo annuncio.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Il team ha scritto: "È ora! D-Pad Studio svelerà il proprio nuovo gioco alla Gamescom 2022 (24 - 28 agosto). Rimanete sintonizzati".

Il tweet è seguito da una GIF che mostra un punto di domanda, la data dell'evento e il logo della Gamescom e quello di D-Pad Studio. Lo sfondo mostra un ambiente naturale, con foreste, prati fioriti e montagne. Si tratta di troppo poco per poter fare qualsiasi tipo di considerazione sul gioco che sarà mostrato alla fiera.

Non ci resta altro da fare se non attendere l'arrivo dell'evento e scoprire in prima persona cosa annuncerà il team che ha creato Owlboy (qui la recensione).

