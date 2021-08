Offerte di Settembre Amazon: le migliori offerte sulle periferiche da gioco Logitech

A cavallo tra la Amazon Gaming Week e le migliori Offerte di Settembre Amazon, anche Logitech ha cavalcato il treno degli sconti offrendoci alcune occasioni decisamente interessanti.

Con un prezzo di appena un centesimo superiore alla migliore offerta precedente, la tastiera Logitech G910 Orion Spectrum risulta decisamente interessante grazie a uno sconto di circa 40 euro. Tra le peculiarità di questo modello troviamo tasti aggiuntivi programmabili e una funzionalità che consente di trasformare uno smartphone in uno schermo secondario.

Stesso prezzo, che in questo caso è quello più basso di sempre, per la tastiera Logitech G513 che monta switch tattili GX Brown, come la precedente include la tecnologia LIGHTSYNC, gode di un robusto ed elegante telaio in alluminio spazzolato e non manca di tasti personalizzabili. Il tutto in sconto di ben 55 euro.

Prezzo più basso di sempre anche per il semplice ma valido mouse Logitech G203 LIGHTSYNC, un mouse con 6 pulsanti programmabili, sensore da 8000 DPI, peso contenuto, illuminazione RGB e un prezzo di appena 22,99 euro grazie a uno sconto di 7 euro.

Chiudiamo con un altro prezzo più basso che riguarda le cuffie Logitech G PRO X, in sconto di 16 euro effettivi. Le caratteristiche includono imbottiture in memory foam, driver proprietari PRO-G da 50 millimetri, telaio in acciaio e alluminio, supporto DTS Headphone:X 2.0 e cancellazione del rumore sul microfono.

