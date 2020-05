One Piece e My Hero Academia, Shonen Jump annuncia tutti i volumi rinviati causa coronavirus

Il coronavirus continua a provocare problemi un po' tutto il mondo: siamo ancora lontani dal salutare l'atroce pandemia. Il mondo di anime e manga ha accusato i primi colpi nel mese di aprile 2020, quando molte produzioni sono state messe in pausa. E adesso Shonen Jump ha dovuto purtroppo confermare altri rinvii.

Le principale opere colpite dal coronavirus sono attualmente One Piece e My Hero Academia: non solo manga amatissimi da tutti i lettori (e non esclusivamente in Giappone, ovviamente) ma anche opere che attualmente stanno affrontando dei momenti importanti all'interno della propria narrazione. Basti pensare all'arco narrativo di Wano di One Piece, tanto per citarne uno; apprendiamo dunque che i volumi di queste opere (e di altre) saranno rinviati in vari modi nei prossimi mesi.

La conferma arriva direttamente dalla redazione di Weekly Shonen Jump, ed è dunque ufficiale. Il volume 97 di One Piece vedrà slittare la propria pubblicazione di un mese intero, dai primi giorni di luglio 2020 a quelli dell'agosto successivo (onestamente non ricordiamo un'altra volta in cui ciò sia avvenuto); per My Hero Academia avverrà lo stesso da giugno a luglio.

Ecco quindi tutti i volumi rinviati da Weekly Shonen Jump nei prossimi mesi, e ciò ovviamente influenzerà anche il loro arrivo in Europa e in Italia, a scalare:

ONE PIECE Vol. 97 - Dal 3 luglio 2020 al 4 agosto 2020

My Hero Academia Vol. 27 - Dal 4 giugno 2020 al 3 luglio 2020

Black Clover Vol. 25 - Dal 4 giugno 2020 al 3 luglio 2020

The Promised Neverland Vol. 19 - Dal 4 giugno 2020 al 3 luglio 2020