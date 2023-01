One Piece Odyssey: l'aggiornamento 1.02 è ora disponibile, vediamo le novità

One Piece Odyssey è arrivato e ha convinto critica e pubblico. Già ora considerato come uno dei migliori giochi dedicati alla saga di Oda, questo JRPG sviluppato da ILCA continua ad aggiornarsi per migliorare quanto di buono già presente nel gioco. Precisamente, è stato pubblicato l'update 1.02 per tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Prima di tutto, secondo le segnalazioni il peso dell'aggiornamento in versione PS4 è 634,7 MB: il peso delle altre versioni di One Piece Odyssey potrebbe essere però leggermente diverso.

In ogni caso, le novità indicate dalla patch note 1.02 di One Piece Odyssey sono le seguenti:

Miglioramento della stabilità nelle fasi d'azione

Aggiornamento delle informazioni testuali

Miglioramento di elementi di gameplay etc.

Queste informazioni arrivano direttamente dalla patch note indicata da PS4, ma non abbiamo accesso a una patch note più dettagliata ufficiale in quanto Bandai Namco non l'ha pubblicata. Per ora questo è quanto sappiamo e possiamo affermare che si tratta di un classico aggiornamento minore che corregge una serie di piccoli problemi e migliora le prestazioni.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "One Piece Odyssey forse non verrà ricordato tra i migliori JRPG di sempre, ma tra i migliori giochi di One Piece mai fatti indubbiamente sì. E pur sapendo che si tratta di un'asticella molto bassa da superare, non riteniamo sia il caso di sminuire il lavoro di ILCA su un prodotto che, pur con qualche inciampo strutturale e una manciata di sbilanciamenti nella progressione della difficoltà, si dimostra dall'inizio alla fine un progetto ricco di amore per la saga di Oda e per i suoi fan. Consigliatissimo se amate le avventure di Rufy e ciurma, o anche solo se volete godervi un JRPG rispettabile."