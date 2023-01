Invincible: il co-creatore Robert Kirkman parla dell'idea di espandere la serie in un videogioco

Lo scrittore e co-creatore di Invincible, Robert Kirkman, ha parlato su un possibile futuro videoludico del franchise. Già nel 2022 l'editore di Invincible, Skybound Entertainment, aveva fatto intendere che aveva dei piani per la serie in ambito videoludico. Inoltre in questo 2023 Invincible ha collaborato con Fall Guys. In un'intervista a Comicbook, Kirkman non ha escluso inoltre la possibilità che il franchise ottenga un proprio gioco dedicato in futuro.

Kirkman ha detto che i piani di Skybound per la serie, per quanto riguarda i giochi, sono di ampio respiro. Kirkman non è entrato nello specifico, ma ha indicato che qualsiasi cosa, da giochi AAA a futuri crossover interni a opere come Fortnite, sono tutti possibili. E anche se alcune di queste idee potrebbero non diventare dei progetti concreti, se lo faranno Kirkman ha detto che i fan della serie ne saranno molto entusiasti.

"Direi che i nostri piani per i videogiochi sono onnicomprensivi", ha detto Kirkman. "Un po' di tutto questo, quindi, sapete, vedremo. È possibile che queste cose siano lontane anni? Sì. Potrebbero morire tra oggi e quando è prevista la loro uscita? Sì. Potrebbe sembrare un'allusione a qualcosa di molto bello se lo guardate col senno di poi. Potrei anche sembrare un idiota che non ha idea di cosa stia succedendo. Se rileggete le mie parole col senno di poi, potrebbero accadere entrambe le cose. Ci sono così tante cose belle all'orizzonte. Spero che tutto si realizzi. Se tutto andrà in porto, i fan di Invincible saranno molto felici".

In sostanza, per il momento è chiaro che non dobbiamo aspettarci mille annunci roboanti su dei videogiochi dedicati a Invincible, ma di certo l'editore sta pensando a cosa potrebbe fare in tale direzione: per ora è già una buona notizia.

Vediamo ora il teaser trailer ufficiale della Stagione 2 di Invincible.