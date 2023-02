OPPO Find N2 Flip in preordine su Amazon Italia: vediamo prezzo, data di uscita e caratteristiche

Tramite Amazon è possibile prenotare un OPPO Find N2 Flip. Il prezzo è 1.199,99€. La data di uscita è il 27 febbraio 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: ovvero si pagherà il prezzo più basso comparso su Amazon tra il momento del preordine e il momento della spedizione, senza dover seguire l'andamento del prezzo e rifare la prenotazione. È possibile cancellare la prenotazione a costo zero in qualsiasi momento prima della spedizione.

OPPO Find N2 Flip propone una doppia fotocamera da 50+8 MP con telecamera selfie da 32 MP. Il display da 6.8 pollici è AMOLED Full HD a 120 Hz, mentre quello da 3.26 pollici è da 60 Hz in Full HD. La batteria è da 4.300 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC44W. Dispone di Modalità Notturna, Video, Foto, Ritratto, Modalità Pro, Panoramica, Movie, Slow-motion, Time-lapse, Sticker, AI ID Photo, Text Scanner, XPAN e Google Lens.

OPPO Find N2 Flip

